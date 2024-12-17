Сергей Тофилат: "Электроэнергия в Молдове может резко подорожать" 

Тарифы на электроэнергию в Молдове могут резко вырасти, если российский природный газ прекратит поступать в Приднестровский регион, и Молдавская ГРЭС не сможет поставлять далее более дешевое электричество на правый берег Днестра.
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