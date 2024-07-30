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  • Алексей Тан
    ===Им теперь с этим ...
  • Natalija Osminina
    Редчайшее тупое дерьмо поглощенное снобизмом. На морду лица- типичная крыса. Скрысятничала немало))«Цыганское барокк...
  • Natalija Osminina
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«Цыганское барокко генерала Булгакова»

«Цыганское барокко генерала Булгакова»

29 июля Московский городской суд рассматривал жалобы защиты на продление ареста трём фигурантам дела Булгакова и совладельцам АО "Грязинский пищевой комбинат" (генерал длительное время лоббировал интересы данного предприятия, используя служебное положение) - Валерию Ковалевичу, Александру Михайленко и Эльвире Смирновой.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Редчайшее тупое дерьмо поглощенное снобизмом. На морду лица- типичная крыса. Скрысятничала немало))
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