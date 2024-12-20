Сценарии для рынка после решения ЦБ

Российский рынок акций вчера продолжил отрабатывать «фактор среды». После объявления в середине недели данных по инфляции, началось закрытие шортов и робкие спекулятивные покупки, которые продолжились и в первой половине четверга.
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