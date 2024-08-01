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Новости экономики России

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​​Ралли на товарном рынке - к каким акциям присмотреться

​​Ралли на товарном рынке - к каким акциям присмотреться

Индекс Мосбиржи перестал снижаться, а индекс государственных облигаций RGBI демонстрирует рост уже второй день подряд – коррекция на фондовом рынке закончилась или это затишье перед бурей?Накануне Росстат опубликовал актуальные данные по инфляции за период с 23 по 29 июля – третью неделю подряд индекс потребительских цен демонстрирует снижение и в годовом пересчете показатель опустился ниже 9%.

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