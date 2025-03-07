Показаны кадры уничтожения экипажа подбитого танка ВСУ дроном на оптоволокне

Российские военные все чаще используют для поражения различных целей ВСУ на передовой дроны на оптоволокне, причем действуют БПЛА слаженными группами, каждый решает свою задачу.
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