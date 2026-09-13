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В Минобороны Польши опровергли слухи о призыве в армию из-за карт мобилизации

В Минобороны Польши опровергли слухи о призыве в армию из-за карт мобилизации

Министерство национальной обороны Польши выступило с официальным разъяснением после появления в интернете сообщений о якобы подготовке страны к введению всеобщего призыва граждан в армию.

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