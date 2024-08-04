Израиль нанёс удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля нанесла серию авиаударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана. По данным Армии обороны Израиля, удары были нанесены в районе Кфаркеля и Одайсе, пострадали объекты инфраструктуры и военные объекты.
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