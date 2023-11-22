Алкоголь и сигареты начнут продавать всем без паспорта

В России могут найти широкое применение активно собираемой сейчас биометрии. Власти планируют начать использовать биометрические данные для продаж табачных изделий и алкогольной продукции без предъявления паспорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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