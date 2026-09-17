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FiNE NEWS

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От мечты о малыше до первых шагов: как «СОГАЗ-Мед» делает путь к родительству по-настоящему радостным

Представьте: вы только подумали о том, чтобы стать родителями, а уже есть целая команда, которая готова поддержать вас от первой мысли до первых «мама» и «папа».

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