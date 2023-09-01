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10-летний мальчик пропал в Актау

10-летний мальчик пропал в Актау

В Актау пропал 10-летний Арыслан Самбаев. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда Lider.kz. Как рассказали волонтеры, 29 августа мальчик вышел из дома, расположенного по адресу 6 микрорайон дом №15, в неизвестном направлении, и не вернулся.

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