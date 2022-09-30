«Дочка» «Аэрофлота» получила разрешение на ремонт любых воздушных судов

Дочерняя компания «Аэрофлота» — провайдер технического обслуживания и ремонта «А-Техникс» — успешно прошла аудит Росавиации по расширению сертификата разработчика авиационных компонентов (ФАП-21раздел J), который был получен в июне этого года.