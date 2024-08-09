Российская авиабаза загорелась после «массированной атаки» беспилотников

В Липецкой области России, почти в 300 километрах от границы с Украиной, в зоне, подвергшейся атаке украинских беспилотников, горит военная авиабаза, сообщили официальные российские агентства ТАСС и РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии