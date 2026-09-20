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Жительница Барнаула пришла на "Поле чудес" и прошла в финал

Жительница Барнаула пришла на "Поле чудес" и прошла в финал

Жительница Барнаула Елена Вольшмидт приняла участие в телешоу "Поле чудес" (16+) на Первом канале. Она разгадала первое слово и дошла до финального раунда.

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