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Царьград

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Формально СССР все еще существует: советник Путина указал на юридические нарушения расформирования страны

Формально СССР все еще существует: советник Путина указал на юридические нарушения расформирования страны

Процедура была оформлена политически, но не юридически – эксперты.В рамках Петербургского международного юридического форума советник президента России Антон Кобяков выступил с неожиданным заявлением.

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