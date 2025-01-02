«Было страшно»: в Орле блогер рассказала что творилось в кинотеатре ЦУМа

Вчера, 1 января, в Орле снова звучала тревога по случаю ракетной опасности. Кто-то в этот момент доедал прошлогодние салаты дома, а Елизавета Заболотная, известная визажист и блогер, решила в первый день нового года сходить в кино.
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