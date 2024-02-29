5 марта 2024 года в день памяти состоится традиционное возложение цветов к могиле Иосифа Виссарионовича Сталина у Кремлёвской стены в Москве.
2 гвоздики товарищу Сталину. Анонс
Комментарии
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Галина Чужая
Из истории слов не выбросишь... Единственное, что ни у кого не вызывает сомнений, что Сталин сделал СССР великой страной, практически за уши вытащил из 19 века в век индустрии.
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23 час.
Ингерман Ланская
12 883 руб 30 коп - это огромные деньги, особенно круто 30 коп.😂 ...это показатель отношения Народа к упырю и количество фанатиков нелюдя
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18 час.
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