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2 гвоздики товарищу Сталину. Анонс

2 гвоздики товарищу Сталину. Анонс

5 марта 2024 года в день памяти состоится традиционное возложение цветов к могиле Иосифа Виссарионовича Сталина у Кремлёвской стены в Москве.

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Комментарии
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Галина Чужая
Из истории слов не выбросишь...  Единственное, что ни у кого не вызывает сомнений, что Сталин сделал СССР великой страной, практически за уши вытащил  из 19 века в век  индустрии.
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23 час.
Ингерман Ланская
12 883 руб 30 коп - это огромные деньги, особенно круто 30 коп.😂  ...это показатель отношения Народа к упырю и количество фанатиков нелюдя
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18 час.

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