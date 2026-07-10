Бабаков назвал развитие промышленности ключом к обеспечению суверенитета России

Развитие станкостроения и машиностроения является одним из необходимых условий для обеспечения суверенитета России, заявил зампредседателя Госдумы Александр Бабаков («Справедливая Россия») в интервью «Дума ТВ».
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