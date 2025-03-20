В Законодательном собрании Петербурга предложили внести изменения в федеральный закон о ветеранах

Предложение приняли единогласно Петербургские парламентарии внесли предложение присваивать статус детей войны тем, кто был несовершеннолетним в период ВОВ, а также статус ветеранов войны несовершеннолетним узникам концлагерей.
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