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Царьград

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Госзакупки топлива в России срываются: Почему поставщики всё чаще игнорируют?

Госзакупки топлива в России срываются: Почему поставщики всё чаще игнорируют?

Госзакупки топлива в России начали срываться всё чаще: в мае–июне число отменённых, несостоявшихся или перенесённых тендеров на поставку бензина и дизеля выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
Говно вопрос. Надо отобрать бизнес у олигархов и вернуть государству. От них, кроме набивания своео кармана, все равно ничего нет. Как только национализируют их бизнес- присмиреют и будут делать то, что им говорят
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