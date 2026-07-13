Госзакупки топлива в России срываются: Почему поставщики всё чаще игнорируют?

Госзакупки топлива в России начали срываться всё чаще: в мае–июне число отменённых, несостоявшихся или перенесённых тендеров на поставку бензина и дизеля выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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