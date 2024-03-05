FT: ЕК хочет направить прибыль от активов РФ на оборонную промышленность Украины

Еврокомиссия (ЕК) планирует использовать будущую прибыль от реинвестирования замороженных российских активов "на украинскую оборонную промышленность", сообщает газета , которая ознакомилась с проектом документа ЕК.
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