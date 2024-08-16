ФБР уничтожило улики на месте покушения на Трампа — конгрессмен США

Тело неудавшегося убийцы Дональда Трампа «исчезло», а «ФБР убрало биологические улики с места преступления», сообщил член палаты представителей США Клэй Хиггинс, сообщила 12 августа пресс-служба конгрессмена.
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