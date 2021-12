: Итак, продукты (овощи, фрукты, ягоды, зелень) с максимальным содержанием воды (в процентах от удельного веса): Огурцы 96% Помидоры 95% Шпинат 93% Грибы 92% Дыня/арбуз 91% Брокколи 90% Брюссельская капуста 86% Апельсины 86% Яблоки 86% The post Самые водянистые first appeared on Чёрт побери.