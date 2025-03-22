The Telegraph: украинские беженцы могут потерять работу и жилье в Британии

dpa/picture-alliance Украинские беженцы могут остаться без работы и жилья в Британии из-за проблем с продлением виз, пишет газета The Telegraph, ссылаясь на результаты исследования, проведенного Бирмингемским университетом.
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