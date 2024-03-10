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Женщина-морпех рассказала о службе в зоне СВО

Женщина-морпех рассказала о службе в зоне СВО

Сегодня женщины несут службу в зоне специальной военной операции. Светлана Жданова ушла на фронт вместе со своим подразделением, как военный медик в самые первые дни начала СВО и до сих пор несёт службу на линии боевого соприкосновения.

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