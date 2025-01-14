Россиян предупредили, чем грозит гипотиреоз Если не лечить гипотиреоз (пониженную функцию щитовидной железы), могут начаться проблемы с сердцем, предупредил в беседе с ОТР кардиолог, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.
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