Офицер ВСУ Жорин: часть общества Украины живет от сказки до сказки

Часть общества Украины живет "от сказки до сказки" в ожидании спасительных для страны решений. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин.
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