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Боррель: гарантии безопасности Киеву заключаются в расширении поставок оружия

Боррель: гарантии безопасности Киеву заключаются в расширении поставок оружия

Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukraine Presidency Еврокомиссия разработала и предложила странам Евросоюза "продвинутые гарантии безопасности" для Украины, заключающиеся в расширении Еврофонда мира для финансирования новых поставок оружия, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

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