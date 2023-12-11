Боррель: гарантии безопасности Киеву заключаются в расширении поставок оружия

Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukraine Presidency Еврокомиссия разработала и предложила странам Евросоюза "продвинутые гарантии безопасности" для Украины, заключающиеся в расширении Еврофонда мира для финансирования новых поставок оружия, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
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