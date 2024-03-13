Акции Foxconn снова обновили годовые максимумы «без повода и причин»

Акции тайваньского производителя электроники Foxconn обновили максимумы года. Рост бумаг был самым высоким с июля 2021-го года и судя по силе тренда, имеет все шансы вынести их цену на новые исторические значения.
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