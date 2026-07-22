Опубликованы снимки поражённой КСИР американской РЛС в Кувейте

Поступают новые сведения о пораженных армией Ирана американских военных объектах на Ближнем Востоке. Иранские СМИ публикуют спутниковые снимки высокого разрешения, которые, как утверждается, подтверждают обширные повреждения американской радиолокационной системы раннего предупреждения AN/FPS-1.
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