Живая Кубань
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Живая Кубань

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Кубанские СПА-комплексы приняли почти на 20 процентов больше отдыхающих в июне 2026 года

Кубанские СПА-комплексы приняли почти на 20 процентов больше отдыхающих в июне 2026 года

Кубанские СПА-комплексы приняли почти на 20 процентов больше отдыхающих в июне 2026 годаКоличество посетителей СПА-центров и термальных комплексов в Краснодарском крае в июне 2026 года выросло на 19% по сравнению с прошлым годом.

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