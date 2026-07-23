Кубанские СПА-комплексы приняли почти на 20 процентов больше отдыхающих в июне 2026 года

Кубанские СПА-комплексы приняли почти на 20 процентов больше отдыхающих в июне 2026 годаКоличество посетителей СПА-центров и термальных комплексов в Краснодарском крае в июне 2026 года выросло на 19% по сравнению с прошлым годом.