Карты «Мир» перестанут работать в большинстве банков Армении

Большинство банков Армении с 30 марта перестанут принимать карты российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя банка «ВТБ Армения» и источник на российском платежном рынке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии