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Карты «Мир» перестанут работать в большинстве банков Армении

Карты «Мир» перестанут работать в большинстве банков Армении

Большинство банков Армении с 30 марта перестанут принимать карты российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя банка «ВТБ Армения» и источник на российском платежном рынке.

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