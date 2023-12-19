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Вратаря «ПСЖ» Летелье и его семью ограбили: им угрожали ножами, жену ударили по лицу. 3 из 4 нападавших задержали

Вратаря «ПСЖ» Летелье и его семью ограбили: им угрожали ножами, жену ударили по лицу. 3 из 4 нападавших задержали

Происшествие произошло около двух часов ночи, в ночь с понедельника на вторник. Летелье и его жена проснулись от звука сигнализации, сообщившей о проникновении во двор.

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