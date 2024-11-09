Забытая история Нивы

Кто не знает Ниву? Даже за границей это самый распространенный отечественный автомобиль. Но помним ли мы, откуда взялись эти легендарные брови над фарами или фамильный вой промежуточного вала раздаточной коробки, тесный задний диван между арками колес и многие другие вещи? Кто наконец поставил задачу разработать подобную машину, которую в кулуарах завода когда-то называли «Проект автомобиля для сельской местности»? И здесь, оказывается, кроется множество нерассказанных историй.