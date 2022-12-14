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Пушилин озвучил сумму ущерба, причиненного ДНР украинскими войсками

Пушилин озвучил сумму ущерба, причиненного ДНР украинскими войсками

Украинские вооруженные силы причинили Донецкой Народной Республике серьезный ущерб. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

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