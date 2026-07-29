Адвокат Баранов: В некоторых случаях отказ от командировки может быть законным

Отправка сотрудника в служебную командировку является правом работодателя, однако Трудовой кодекс предусматривает несколько случаев, при которых отказ от командировки будет считаться законным, предупредил адвокат Игорь Баранов.
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