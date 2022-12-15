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В РАНХиГС предложили способы повысить пенсии в России

В РАНХиГС предложили способы повысить пенсии в России

Ученые из РАНХиГС Юрий Горлин и Виктор Ляшок предупредили, что, если в ближайшие годы не будут разработаны меры реагирования на вызовы, стоящие перед российской пенсионной системой, то уровень пенсий в России может стать "социально неприемлемым".

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