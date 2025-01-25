Матери-героини получат те же социальные гарантии Героев Труда

Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам социальной поддержки семей Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам социальной поддержки семей в Российской Федерации.
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