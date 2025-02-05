Милонов не поддержал идею создания в РФ реестра разрешенных имен для детей

Реестр разрешенных имен для новорожденный в России не нужен, отметил в беседе с aif.ru зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, комментируя инициативу омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.
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