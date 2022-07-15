Хорватский профессор: «Похоже, «Тобол» еще не оправился от празднования после того, как выбил «Хайдук»

Хорватский профессор спортивной экономики Томислав Глобан прокомментировал вылет «Тобола» из Лиги чемпионов после поражения «Ференцварошу» (1:5).
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