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Коваленко об отмене матчей в КХЛ: «В прошлом сезоне была точная политика, когда клубы играли молодежью. Непонятно, почему сейчас другая линия»

Бывший игрок сборной России Андрей Коваленко поделился мнением о ситуации с коронавирусом в КХЛ.  – Матчи с участием «Автомобилиста», «Салавата Юлаева» и ЦСКА отменены из-за новой волны вируса.

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