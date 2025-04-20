Синоптики пообещали, что Москву зальют грозовые дожди

Снижение температуры воздуха в столице в начале недели будет сопровождаться грозовыми дождями, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, 20 апреля сообщает пресс-служба организации.
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