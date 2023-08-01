Ученые МТУСИ проверили эффективность новых алгоритмов синхронизации для систем атмосферной оптической связи с квантовым распределением ключей

Ученые Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) совместно с другими организациями провели исследование эффективности новых алгоритмов синхронизации для систем атмосферной оптической связи с квантовым распределением ключей.
Ученые Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) совместно с другими организациями провели исследование эффективности новых алгоритмов синхронизации для систем атмосферной оптической связи с квантовым распределением ключей.
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