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Ученые МТУСИ проверили эффективность новых алгоритмов синхронизации для систем атмосферной оптической связи с квантовым распределением ключей

Ученые МТУСИ проверили эффективность новых алгоритмов синхронизации для систем атмосферной оптической связи с квантовым распределением ключей

Ученые Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) совместно с другими организациями провели исследование эффективности новых алгоритмов синхронизации для систем атмосферной оптической связи с квантовым распределением ключей.

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