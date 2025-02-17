Территория Героев...(162)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Гвардии младший лейтенант Морский ИванГвардии младший лейтенант Иван Морский со своей группой участвовал в штурмовых действиях по захвату укреплённого пункта противника и прорыва вражеской обороны.
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