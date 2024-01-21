В Петербурге рэперов Baby Melo и Badri задержали прямо на сцене

На концерте в Санкт-Петербурге рэпера Baby Melo (Гогу Меладзе) и его коллегу по сцене Badri (Орхана Ахмедова) задержали прямо на сцене во время выступления в петербургском клубе, пишет Telegram-канал Shot.
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