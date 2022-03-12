Медведев о первой победе в статусе №1: «Счет убедительный, но все было не так просто, как кажется. В Индиан-Уэллс всегда нелегко привыкнуть к условиям»

Даниил Медведев прокомментировал первую победу в статусе первой ракетки мира. Во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс он прошел Томаша Махача.

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