В РПЦ призвали запретить оккультные и магические услуги

Представитель церкви считает, что это нужно проработать в законе Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов заявил о необходимости законодательного запрета на предоставление оккультных и магических услуг в России.