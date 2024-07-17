В РПЦ призвали запретить оккультные и магические услуги

Представитель церкви считает, что это нужно проработать в законе Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов заявил о необходимости законодательного запрета на предоставление оккультных и магических услуг в России.
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