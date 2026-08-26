Индекс доверия потребителей в США упал в августе до 89,4 пункта на фоне опасений по инфляции

Аналитический исследовательский центр The Conference Board опубликовал свежий отчет, согласно которому индекс доверия потребителей в США в августе 2026 года снижается второй месяц подряд, опустившись до 89,4 пункта с июльского показателя в 90,2 пункта.
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