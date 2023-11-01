Почему на Руси никто бы не выдал дочь замуж за большинство современных женихов

Мальчики в старину на Руси также как и девочки взрослели гораздо раньше чем сейчас. По сути, мальчик переставал быть ребенком уже примерно в семь лет.
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