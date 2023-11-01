ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Почему на Руси никто бы не выдал дочь замуж за большинство современных женихов

Почему на Руси никто бы не выдал дочь замуж за большинство современных женихов

Мальчики в старину на Руси также как и девочки взрослели гораздо раньше чем сейчас. По сути, мальчик переставал быть ребенком уже примерно в семь лет.

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Комментарии
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Вера Федорова
Некорректное сравнение. Так рассуждать, и современную девицу никто бы не взял 🤗
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1 д.
Виктор Белогорцев
на руси современных невест поганой метлой со двора гнали бы
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1 д.
Вера Федорова
Ну да...тусовались бы вместе с ненужными женихами😜
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16 час.

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