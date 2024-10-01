Собянин: Москва входит в топ-3 регионов России по продолжительности жизни

Москва входит в тройку лидеров в рейтинге российских регионов по продолжительности жизни. В столице проживают около 3 миллионов человек старшего возраста, больше 1 тысячи из которых уже отметили свое столетие.
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