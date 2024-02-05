Роскачество изучило рынок красной икры: 10 процентов не соответствует требованиям

МОСКВА, 5 февраля, ФедералПресс. После проведения исследований Роскачество отправляет информацию о полученных результатах не только производителям и продавцам, но и в контрольно-надзорные органы, которые принимают меры в рамках своих полномочий.
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